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Облил бензином и поджёг своего друга омский школьник

 3 августа, 15:10
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Облил бензином и поджёг своего друга омский школьник
фото с сайта pixabay.com

Подростки баловались с огненной жидкостью — игры закончились трагедией.

Несчастный случай произошёл 2 августа в Тюкалинском районе Омской области, сообщает издание «Вечерний Омск».

Мальчики 13 и 14 лет играли с бензином, один из них случайно пролил топливо на лавку. Часть огненной жидкости попала на второго подростка. Молодой человек попытался вытереть скамейку, но случайно поджёг её. Пламя тут же перекинулось на облитого горючим школьника.

В результате пришлось позвать на помощь взрослых, которые вызвали скорую. 13-летнего подростка доставили в реанимацию с ожогами 85-88 % поверхности тела, сейчас он находится в крайне тяжёлом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, в июле житель Братска поджёг жену на глазах у ребёнка.

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