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Пациентка умерла после неудачной липосакции в иркутской клинике

 3 августа, 18:13
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Пациентка умерла после неудачной липосакции в иркутской клинике
фото с сайта pixabay.com

Следственный комитет расследует смерть женщины в Иркутске, которая решила хирургическим путём избавиться от лишнего веса.

За помощью 54-летняя иркутянка обратилась в один из научных центров города, где ей сделали несколько операций.

«В марте и сентябре 2017 года женщине удалили избытки подкожной жировой клетчатки и излишки кожи. После второй операции состояние пациентки резко ухудшилось», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Иркутской области.

Женщину доставили в одну из городских больниц в ночь на 22 октября 2017 года, где она скончалась в тот же день. Расследование началось по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в июле обвиняемого в смерти пациентки врача оправдал омский суд, который пришёл к выводу, что хирург не мог этого предвидеть.

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