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Пять человек погибли при столкновении грузовика и легковушки в Бурятии

 3 августа, 14:51
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Пять человек погибли при столкновении грузовика и легковушки в Бурятии
фото пресс-службы главного управления мвд по республике бурятия

Страшное ДТП произошло в Селенгинском районе Бурятии, Toyota Vista столкнулась с грузовиком Mitsubishi Canter.

ДТП произошло недалеко от Гусиноозёрска рано утром в пятницу, 3 августа.

«45-летний водитель грузового автомобиля ехал со стороны города Закаменска в сторону Улан-Удэ. На 71-м километре автодороги Улан-Удэ — Кяхта он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. На дороге в этот момент были туман и плохая видимость», — сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Республике Бурятия.

В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира Toyota Vista, также травмы получили водитель и пассажир грузовика. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в конце июля в Кузбассе произошла серьёзная авария, в ходе которой один человек погиб, один впал в кому и трое получили травмы различной степени тяжести.

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