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Новосибирская полиция приняла заявление от жертвы нападения вэдэвэшника

 3 августа, 17:39
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Новосибирская полиция приняла заявление от жертвы нападения вэдэвэшника
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Продавец арбузов, которая пострадала в результате нападения десантника, подала заявление в полицию.

О новых подробностях в истории конфликта Ферузы Банниковой и вэдэвэшника рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм. Как отметили в ведомстве, женщина, на которую напал десантник в День ВДВ, отказалась вчера подавать заявление. Однако сегодня, 3 августа, Феруза Банникова появилась в отделении и составила заявление о причинении ей телесных повреждений.

«Женщина была направлена на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас проводится проверка по её заявлению, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — уточнили в ГУ МВД.

Напомним, женщина-продавец рассказала в соцсетях о десантнике, который попытался украсть арбузы, а затем напал на неё; «Почему этим людям в День ВДВ всё позволено?» — пожаловалась она.

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