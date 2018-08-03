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Школьники жестоко избили девушку в Норильске

 3 августа, 15:43
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Школьники жестоко избили девушку в Норильске
кадр с видео инстаграм-канала norilsktoday

СК проводит проверку после появления в соцсетях видеозаписи с избиением школьницы сверстниками в Норильске.

«Первое августа, 14-летние подростки отметили День женственности совсем не по-женски», — с такой подписью кадры опубликовали на инстаграм-канале norilsktoday.

Следователи сообщают, что, по предварительным данным, 1 августа две школьницы в подъезде одного из многоэтажных жилых домов жестоко избили сверстницу. Хотя на видео отчётливо видно, что школьников в подъезде гораздо больше и присутствуют там не только девушки.

«Происходящее на камеру мобильного телефона снимали присутствовавшие во время конфликта подростки, которые даже не попытались пресечь насилие со стороны девочек. По данному факту проводится проверка», — рассказали в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Полицейские сообщают, что смогли установить личности подростков, причины конфликта пока не известны. Поскольку всем им по 13 лет, ответственность понесут родители.

Напомним, в Омске семейная пара стала свидетелем жестокого нападения на школьников — за дело взялись сотрудники полиции.

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