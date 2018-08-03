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Упала в обморок и едва не сгорела: спасатели вынесли сибирячку из задымлённой квартиры

 3 августа, 15:48
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Упала в обморок и едва не сгорела: спасатели вынесли сибирячку из задымлённой квартиры
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске загорелась многоэтажка — в задымлённой квартире женщина потеряла сознание.

Пожар произошёл 2 августа в 16:17 в доме на улице 1905 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты. Из задымлённой квартиры на восьмом этаже они вынесли женщину, которая была без сознания. Пострадавшую передали врачам скорой помощи.

«Возгорание было локализовано в течение 10 минут. В квартире огнём повреждены две комнаты, кухня и коридор закопчены. Причина пожара устанавливается», — рассказали в ГУ МЧС по региону.

Напомним, в июле крупный пожар в Искитиме тушили из поливомоечной машины.

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