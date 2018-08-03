Уборщица шваброй «прибрала» телефон спящего пассажира в Новосибирске

Сотрудницу клининговой компании вокзала задержали с украденным телефоном — она призналась, что взяла его у заснувшего пассажира.

На пропажу смартфона полицейским пожаловался житель Алтайского края, сообщили в УТ МВД России по СФО. Ночью мужчина уснул в зале ожидания вокзала на станции «Новосибирск-Главный», а проснувшись, обнаружил исчезновение предмета. Стоимость телефона вместе с картой памяти и аксессуарами оценили в 17 тысяч рублей.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска линейного отдела установили подозреваемую в совершении кражи. Ею оказалась ранее несудимая 40-летняя жительница Новосибирской области, работающая в клининговой компании, обслуживающей вокзальный комплекс», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, женщина нашла телефон на полу рядом со спящим на сиденье пассажиром. Подозреваемая положила устройство рядом с мужчиной и продолжила работать. Однако позже сотрудница клининговой компании пожалела о своём великодушии и вернулась. Она накрыла находку половой тряпкой и, направляя швабру перед собой, скрылась в служебном помещении. Там уборщица отключила смартфон и спрятала его в карман.

Полицейские приехали к женщине домой, она призналась в краже и отдала телефон. Устройством она планировала пользоваться сама. Теперь похитительница пройдёт по уголовному делу по статье «Кража» — наказание подразумевает до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в июле новосибирского экс-правоохранителя обвинили в краже машин.