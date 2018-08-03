Запытала до смерти пенсионерку семья из Омска

Мать с сыном и его девушкой резали ножом и жгли утюгом пожилую женщину из-за 19 тысяч рублей.

В Омске закончили расследование уголовного дела по факту жестокого убийства пенсионерки, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, 45-летняя женщина, её 28-летний сын и его 28-летняя сожительница 18 января 2018 года договорились ограбить пожилую женщину, которая получила пенсию, — все трое были ранее судимы. Чтобы старушка не «сдала» их полиции, мать и сын решили её убить.

Когда злоумышленники пришли к пенсионерке, та открыла им дверь. Мать и сын принялись избивать старушку, а потом стали резать её ноги ножом и жечь тело утюгом, требуя денег. Тело женщины на 25 % поражено ожогами.

Нападавшие забрали у жертвы 19 тысяч рублей и, думая, что она мертва, покинули квартиру. Однако позже мужчина вернулся и «для верности» стянул ей шею проводом. Женщина скончалась.

«В настоящее время расследование окончено, обвиняемые и их защитники ознакомлены с материалами уголовного дела, уголовное дело передано прокурору для решения вопроса о направлении его в суд для рассмотрения», — сообщили в СУ СК по Омской области.

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