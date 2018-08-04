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18 человек погибли при крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

 4 августа, 13:00
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18 человек погибли при крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае
фото пресс-службы следственного комитета рф

Следственный комитет расследует гибель 18 человек во время крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае.

Трагедия произошла утром в субботу, 4 августа. Сейчас следователи изымают полётную документацию, образцы топлива, допрашивают персонал авиакомпании и аэропорта, а также возможных очевидцев произошедшего.

Расследование началось по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В пресс-службе МЧС отмечают, что крушение произошло в Туруханском районе в 180 километрах от населённого пункта Игарка в 10:20 по местному времени.

РИА Новости сообщает, что, по предварительным данным, вертолёт упал при взлёте, он столкнулся с грузом, закреплённым на внешней подвеске другого Ми-8. На борту воздушного судна находились 15 вахтовых рабочих с нефтеперекачивающей станции № 1 и три члена экипажа.

Напомним, в конце июня СК подтвердил, что пассажирский самолёт Ан-148, в котором погиб 71 человек, в том числе и юная жительница Новосибирска Дарья Толмасова, упал из-за ошибки экипажа.

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