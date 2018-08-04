Американский ребёнок застрял головой в круге от унитаза в Новосибирске

В курьёзную ситуацию попала семья из США, приехавшая в гости в Новосибирск, их ребёнок застрял в круге от унитаза.

Сообщение спасателям МАСС поступило днём в пятницу, 3 августа, от жителей дома на Красном проспекте. Четырёхлетний мальчик надел на голову детское сиденье для унитаза. Мама ребёнка самостоятельно снять пластиковую конструкцию не смогла.

«На месте выяснилось, что ребёнок совершенно не знает русского языка и является гражданином США. Вместе с родителями он приехал в наш город в гости. Для своих лет ребёнок сильно любознательный и постоянно попадает в какие-либо истории и приключения», — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели плоскогубцами «перекусили» пластик. Ребёнок во время этого процесса не пострадал и даже не испугался.

Напомним, в июле годовалый мальчик в Новосибирске надел на голову пластиковый горшок — чтобы освободить ребёнка, родители вызвали спасателей.