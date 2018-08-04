Двух мужчин насмерть сбил «УАЗ Патриот» в Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло в ночь на 4 августа в Каргате, автомобиль «УАЗ Патриот» сбил двух пешеходов.

Под колёса машины на улице Ленина попали двое мужчин в возрасте 44 и 53 лет. От полученных травм они погибли на месте. Сообщается, что пешеходы «двигались по проезжей части в попутном направлении». Также известно, что водитель был трезв. Сейчас идёт доследственная проверка.

Ещё одна трагедия на дороге произошла днём в субботу в Чановском районе. На 1080-м километре трассы Р-254 «Иртыш» столкнулись два грузовика.

«В результате аварии один из водителей от полученных травм скончался на месте. В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняют причины и все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, страшное ДТП произошло в Селенгинском районе Бурятии, Toyota Vista столкнулась с грузовиком Mitsubishi Canter, погибли пять человек.