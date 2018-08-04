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Местные жители помогли обнаружить снежного барса на Алтае

 4 августа, 09:15
Местные жители помогли обнаружить снежного барса на Алтае
фото предоставлено пресс-службой Алтае-Саянского отделения WWF

Фотоловушки зафиксировали редкого хищника, занесённого в Красную книгу, на плато Укок на Алтае.

Как отметили в Алтае-Саянском отделении WWF, этого самца фотоловушки, предположительно, уже фиксировали в апреле этого года. Как полагают эксперты, этот самец вполне мог быть отцом котят Южанки, самки снежного барса, семью которой камеры фиксировали на плато Укок дважды за последние два года.

«Автоматические камеры здесь были установлены ещё в начале года инспекторами природного парка „Зона покоя Укок“ Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай. Большую помощь во время экспедиции на труднодоступное плато нам оказали жители села Джазатор», — сообщил руководитель управления территории традиционного природопользования и туризма муниципального образования Кош-Агачский район Леонид Таханов.

Ещё некоторое время назад плато Укок не рассматривалось специалистами как важный очаг обитания снежного барса, однако осенью 2017 года фотоловушки, установленные здесь, зафиксировали семью ирбисов: самку и двух котят. В 2018 году камеры подтвердили обитание не менее пяти особей ирбиса.

«Особенностью мониторинга ирбиса на Укоке является участие в работе наряду с инспекторами и научными сотрудниками местных жителей сёл Кош-Агач и Джазатор. Они не являются сотрудниками природоохранных организаций и не имеют полномочий, но добровольно помогают специалистам в поиске следов жизнедеятельности ирбиса, проверке автоматических камер, фиксации нарушений», — подчеркнули в пресс-службе Алтае-Саянского отделения WWF.

Напомним, снежный барс по кличке Ихтиандр, обитающий в Саяно-Шушенском заповеднике, начал осваивать северные территории.

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