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Одежду для Zara, Bershka и Pull & Bear предложили шить на Алтае

 4 августа, 11:18
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Одежду для Zara, Bershka и Pull &amp; Bear предложили шить на Алтае
фото с сайта pixabay.com

Группа компаний INDITEX ищет на территории России партнёров для производства одежды брендов Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Oysho и Massimo Dutti S.A.

Например, такие предложения уже поступили ряду предприятий лёгкой промышленности Алтайского края.

«Уже сегодня в сетях этих брендов можно купить продукцию с пометкой „Made in Russia“. По отзывам, полученным от группы компаний INDITEX, качество товаров, производимых российскими фабриками, оценивается на высоком уровне и соответствует стандартам», — рассказали в пресс-службе управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края.

В первую очередь компанию интересует наличие свободных мощностей на предприятиях, ведь заказы будут объёмными — от 7 тысяч единиц в месяц. Также учитывается финансовая стабильность предприятий, готовность их сотрудников обучаться и внедрять новые технологии.

Напомним, американский бренд Kiehl’s, который более 160 лет назад основал русский эмигрант, выпустил набор косметики и украсил его достопримечательностями Новосибирска.

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