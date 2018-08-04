Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.

Голос за кадром говорит, что на борту воздушного судна находилось 15 пассажиров и трое членов экипажа. Такие же данные ранее публиковали официальные ведомства — Следственный комитет и МЧС.

«При уточнении информации выяснилось, что в 09:48 вертолёт потерпел крушение в 180 километрах севернее Игарки. Предположительная причина падения — задел внешнюю подвеску второго вертолёта, который вылетел раньше. На месте работает частная пожарная команда АО „Ванкорнефть“ — 27 человек и пять единиц техники», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

На место крушения также прибыл глава региона Александр Усс, главный красноярский спасатель Евгений Вершинин, спасатели, полицейские, следователи.

В регионе создан оперативный штаб, работает телефон горячей линии — 8(391) 275-1617.

Напомним, 25 июля в Новосибирске разбился легкомоторный самолёт, он вылетел из аэропорта Северный и следовал в Томск, спустя какое-то время с ним пропала связь, пилот погиб.