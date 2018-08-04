«Сейчас она меня порвёт»: на Эдгарда Запашного напала тигрица

На директора Большого Московского государственного цирка во время выступления набросилась тигрица.

О происшествии стало известно из записи дрессировщика в соцсети Instagram.

Инцидент произошёл 2 августа во время выступления Запашного с его «воспитанниками» — тиграми Жанной и Куртом.

Артист рассказал, что очутился буквально меж двух огней — когда Жанна «продрифтовала» ему в ноги, сзади появился Курт. Он отвлёк внимание дрессировщика, в итоге тигрица оказалась на близком расстоянии от Запашного. Однако отпрыгивать назад, к другому животному, укротитель тоже не мог.

«Доли секунды в манеже показались мне вечностью, я даже мысленно сказал себе: „Вот и всё!“, так как был уверен, что сейчас она меня порвёт», — написал Эдгард Запашный на своей странице.

Напомним, в июне амурский тигр бродил у дороги на границе нацпарка.