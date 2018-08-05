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Мать и трое детей погибли на пожаре в новосибирской деревне Новорозино

 5 августа, 12:20
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Мать и трое детей погибли на пожаре в новосибирской деревне Новорозино
фото пресс-службы гу мчс по новосибирской области

Страшный пожар произошёл в квартире многодетной семьи из шести человек в новосибирской деревне Новорозино.

Семья проживала в двухквартирном доме. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 05:40 в воскресенье, 5 августа. К месту ЧП через пять минут после сигнала прибыли две автоцистерны и пять огнеборцев, к этому моменту горела крыша дома.

«До прибытия пожарной охраны соседи эвакуировали мать и троих несовершеннолетних детей, но им помочь было уже невозможно, констатировали медики, прибывшие к месту», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Мужчину и ещё одного ребёнка со множественными ожогами и отравлением угарным газом доставили в отделение реанимации Купинской больницы. Огонь удалось полностью ликвидировать за 20 минут, жильцы второй квартиры в доме не пострадали.

Сейчас следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.

Напомним, после обвинений в халатности кемеровских пожарных при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» эксперты объяснили, почему нельзя было спасти людей.

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