2 балла
+17 °C
Курс ЦБ:
63,45
73,47

Медведь повредил аттракцион в красноярском фан-парке

 5 августа, 09:11
подходящие темы
Медведь повредил аттракцион в красноярском фан-парке
фото с сайта pixabay.com

Медведи продолжают хулиганить в Красноярском крае — теперь косолапый повредил аттракцион в фан-парке «Бобровый лог».

Внимание медведя привлекла большая красная кнопка аварийной остановки аттракциона. В результате он расцарапал её когтями и обгрыз, сообщает сайт 360tv.ru.

Об инциденте сотрудники фан-парка узнали утром, когда не смогли запустить аттракцион. Специалисты утверждают, что, судя по повреждениям, медведю около трёх лет.

«Аттракцион уже починили, но нужно думать, как быть дальше. Это ведь не первая медвежья выходка. Не так давно такой же подросток, а может быть, он и есть, разгуливал под канатной дорогой, позируя отдыхающим. А на кордоне Лалетино на „Столбах“ мишка прогулялся по парковке и едва не разбил иномарку», — сообщила «Комсомольская правда» — Красноярск.

Напомним, в конце июля была открыт для посещения туристско-экскурсионный район красноярского заповедника «Столбы» — по мнению руководства, медведи людей больше не побеспокоят.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 5 июня, 13:50 • репортаж

Шоу из морских глубин

Жителям Новосибирска подготовили настоящую творческую битву в исполнении животных — артистов «Дельфинии» — программа выступления уникальна и не имеет аналогов в мире.
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
 20.12.2017, 10:51 • интервью

Творчество — это воровство

Режиссёр Алексей Резников — о том, почему не оставил только документальные кадры о научных экспедициях, какие «бабочки» есть у китов и чем привлекает Камчатка.
самое популярное
 22 июля, 14:19 • новость

Обнажённая пара предавалась любовным утехам на улице в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска прямо во дворе домов мужчина с женщиной занимались сексом — возмущённые местные жители попытались вызвать полицию.
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз
 24 июля, 10:44 • новость

Алтайская живодёрка с улыбкой разрубила котёнка топором на камеру

Видео, где в Алтайском крае несовершеннолетняя девушка жестоко убивает котёнка, шокировало пользователей интернета — родители уже извинились за поведение ребёнка.
 30 июля, 14:41 • новость

Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков

Новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях снимок сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет; мнения заинтригованных рыбаков разделились.
 4 августа, 15:00 • новость

Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.
 24 июля, 16:25 • новость

Тысячи россиян требуют наказания для алтайской живодёрки

Свыше 16 тысяч пользователей интернета подписали петицию, чтобы наказать 16-летнюю жительницу Алтайского края за расчленение котёнка.