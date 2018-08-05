Медведь повредил аттракцион в красноярском фан-парке

Медведи продолжают хулиганить в Красноярском крае — теперь косолапый повредил аттракцион в фан-парке «Бобровый лог».

Внимание медведя привлекла большая красная кнопка аварийной остановки аттракциона. В результате он расцарапал её когтями и обгрыз, сообщает сайт 360tv.ru.

Об инциденте сотрудники фан-парка узнали утром, когда не смогли запустить аттракцион. Специалисты утверждают, что, судя по повреждениям, медведю около трёх лет.

«Аттракцион уже починили, но нужно думать, как быть дальше. Это ведь не первая медвежья выходка. Не так давно такой же подросток, а может быть, он и есть, разгуливал под канатной дорогой, позируя отдыхающим. А на кордоне Лалетино на „Столбах“ мишка прогулялся по парковке и едва не разбил иномарку», — сообщила «Комсомольская правда» — Красноярск.

Напомним, в конце июля была открыт для посещения туристско-экскурсионный район красноярского заповедника «Столбы» — по мнению руководства, медведи людей больше не побеспокоят.