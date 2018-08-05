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Почти 80 самолётов взмыли в небо над аэродромом в Мочище

 5 августа, 16:31
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Почти 80 самолётов взмыли в небо над аэродромом в Мочище
фотографии артёма копылова

Масштабное авиационное шоу прошло в Новосибирске в честь 100-летия Российской армии и 105-летия со дня рождения трижды Героя СССР Александра Покрышкина.

В нём приняли участие «Соколы России» из Липецка, авиационная группа «Русь» из Вязьмы, группа «Барсы» из Сургута, частные самолёты из разных регионов Сибири, парашютисты и мастера купольной акробатики, мотопарапланеристы.

«Состоялись показательные выступления самолётов и вертолётов, одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения, одиночные и групповые парашютные прыжки. Всего в празднике участвовали представители из семи регионов Сибири, более 400 человек, около 80 воздушных судов, более 70 парашютистов», — рассказали в пресс-службе правительства области.

Также гости авиашоу могли посетить различные выставки: авиационной техники, автомобилей времён Великой Отечественной войны, техники байк-клубов, экспозиции военно-исторической реконструкции и так далее.

Власти региона сообщают, что посмотрело авиашоу рекордное количество гостей — более 50 тысяч.

Напомним, в конце июля на несколько часов новосибирцы окунулись в атмосферу Парижа, не покидая родного города, французский островок расположился напротив здания музыкального театра в Центральном парке.

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