Пассажирский автобус сгорел по дороге из Семипалатинска в Новосибирск

ЧП с рейсовым автобусом произошло на трассе в Алтайском крае, транспортное средство полностью выгорело.

«Сообщение о возгорании поступило в 03:54 в воскресенье, 5 августа. Пожар был ликвидирован в 04:19. На месте ЧП работали две единицы техники и семь человек личного состава», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по краю.

Известно, что пассажирский автобус ехал из Семипалатинска в Новосибирск. Очевидцы случившегося сообщают, что во время пожара никто не пострадал, а пассажиров уже доставили в пункт назначения.

Напомним, страшный пожар произошёл в квартире многодетной семьи из шести человек в новосибирской деревне Новорозино в воскресенье, 5 августа.