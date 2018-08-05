Шумный рыбный магазин закрыли после жалоб барнаульцев

Жители Барнаула с помощью уполномоченного по правам человека в Алтайском крае добились закрытия шумного рыбного магазина.

Жалоба от местных жителей поступила Борису Ларину ещё в начале года. В ней они сообщили, что купили квартиры в новом доме, но через некоторое время на первом этаже открыли магазин, который стал источником круглосуточного шума и вибрации. Они не давали спокойно жить и спать.

Проверка Роспотребнадзора серьёзных нарушений в работе магазина не выявила. После чего жильцы написали ещё одну жалобу, которая привела уже к внеплановой проверке, разрешённой прокуратурой.

«Её результаты не заставили себя ждать. Работники Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае выявили превышение уровня шума в квартирах заявителей, в магазине на рабочих местах, в том числе и от погрузочных работ», — рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

Теперь владелец магазина должен устранить нарушения, после чего он сможет возобновить работу.

Напомним, с начала года специалисты мэрии Новосибирска провели 542 рейда по выявлению несанкционированной торговли, в результате с улиц города убрали 180 киосков.