Тела погибших в крушении вертолёта Ми-8 доставят в Красноярск

После завершения работы следственно-оперативной группы на месте крушения Ми-8 в Красноярском крае тела 18 погибших доставят в столицу региона.

«Доставка тел погибших в Красноярск с места катастрофы начнётся после того, как следователи и эксперты завершат все необходимые работы в Туруханском районе», — сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

В это время в столице края готовят места для размещения родственников погибших, определены люди, которые будут отвечать за них с момента прибытия в город, также к работе готовы специалисты по медицинской и психологической помощи.

Штаб по ликвидации последствий авиакатастрофы взаимодействует со спецслужбами, представителями авиакомпании «ЮТэйр» и компании «РН-Ванкор». Предстоит решить вопрос оказания материальной помощи семьям погибших.

К утру воскресенья, 5 августа, на специально открытую горячую линию поступило 219 звонков с вопросами о крушении вертолёта.

Напомним, 4 августа в 180 километрах от населённого пункта Игарка вертолёт упал при взлёте, он столкнулся с грузом, закреплённым на внешней подвеске другого Ми-8.