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В ДТП около Мочище раскурочило автомобиль и зажало мужчину

 5 августа, 11:24
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В ДТП около Мочище раскурочило автомобиль и зажало мужчину
фото из группы «аст-54» в соцсети «вконтакте»

Лобовое столкновение Toyota Prado и Toyota Tercel произошло на Мочищенском шоссе в Новосибирске.

Как сообщают очевидцы аварии в соцсетях, седан превратился в груду металлолома, а внедорожник вылетел в кювет и упал на бок. При этом люди в автомобилях выжили. Одного мужчину зажало в салоне, и доставали его оттуда спасатели. После пострадавшего увезли в реанимацию.

«Столкновение произошло в 04:58 на Восточном шоссе в паре километров от Новосибирска в сторону станции Мочище. Шоссе было свободным, никто никого не обгонял, асфальт был достаточно сухим», — говорится в свидетельствах очевидцев.

Напомним, смертельное ДТП произошло в ночь на 4 августа в Каргате, автомобиль «УАЗ Патриот» сбил двух пешеходов.

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