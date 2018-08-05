В ДТП около Мочище раскурочило автомобиль и зажало мужчину

Лобовое столкновение Toyota Prado и Toyota Tercel произошло на Мочищенском шоссе в Новосибирске.

Как сообщают очевидцы аварии в соцсетях, седан превратился в груду металлолома, а внедорожник вылетел в кювет и упал на бок. При этом люди в автомобилях выжили. Одного мужчину зажало в салоне, и доставали его оттуда спасатели. После пострадавшего увезли в реанимацию.

«Столкновение произошло в 04:58 на Восточном шоссе в паре километров от Новосибирска в сторону станции Мочище. Шоссе было свободным, никто никого не обгонял, асфальт был достаточно сухим», — говорится в свидетельствах очевидцев.

Напомним, смертельное ДТП произошло в ночь на 4 августа в Каргате, автомобиль «УАЗ Патриот» сбил двух пешеходов.