2 балла
+13 °C
Курс ЦБ:
63,5
73,41

Артём Дзюба подскажет новосибирским водителям маршрут

 6 августа, 15:41
были упомянуты
подходящие темы
Артём Дзюба подскажет новосибирским водителям маршрут
фото: скрин с видео на сайте YouTube

В Яндекс.Навигаторе появился новый диктор — водителей на дорогах будет сопровождать голос Артёма Дзюбы.

Футболист Артём Дзюба записал для приложения более 120 фраз, сообщили в пресс-службе компании.

Так, о постоянном маршруте спортсмен сообщает: «Неплохой для нас жребий. Едем». Футболист также предупреждает о приближающейся камере («Как у Черчесова — не забалуешь. Впереди камера») и информирует о дорожных работах («Прострел не выйдет — впереди дорожные работы»).

«Болельщики сборной наверняка оценят голосовые подсказки Артёма Дзюбы, а в скором времени в приложении появятся ещё несколько новых дикторов», — рассказал Михаил Высоковский, руководитель Яндекс.Навигатора.

В 2011 году, когда появилось приложение, дорогу автовладельцам подсказывали только два диктора — Дмитрий и Оксана. С тех пор у Яндекс.Навигатора появились голоса многих звёзд и популярных персонажей. Среди них — Фёдор Бондарчук, Василий Уткин, Дарт Вейдер, Оптимус Прайм и так далее.

Напомним, в июле новосибирцы искали в Яндексе Усика, Путина и Монеточку.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 31 июля, 16:06 • статья

Футбольные страсти и никакой пропаганды

Рассказы волонтёров-новосибирцев о прошедшем чемпионате мира по футболу: какие болельщики самые безумные, что чаще всего спрашивают иностранцы у россиян и в чём главный плюс волонтёрской программы.
 16 июля, 13:52 • статья

Время сюрпризов

Чемпионат мира по футболу в России войдёт в историю как одно из самых непредсказуемых мировых первенств по футболу. Удивляться действительно есть чему — масштабной подготовке, рекордной игре именитых футболистов, успехам российской сборной
 13 июля, 17:12 • статья

Дороги, медицина и цеха

Рабочая поездка главы Новосибирской области Андрея Травникова по Первомайскому району началась с Новосибирского электровозоремонтного завода
самое популярное
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз
 30 июля, 14:41 • новость

Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков

Новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях снимок сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет; мнения заинтригованных рыбаков разделились.
 24 июля, 10:44 • новость

Алтайская живодёрка с улыбкой разрубила котёнка топором на камеру

Видео, где в Алтайском крае несовершеннолетняя девушка жестоко убивает котёнка, шокировало пользователей интернета — родители уже извинились за поведение ребёнка.
 4 августа, 15:00 • новость

Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.
 24 июля, 16:25 • новость

Тысячи россиян требуют наказания для алтайской живодёрки

Свыше 16 тысяч пользователей интернета подписали петицию, чтобы наказать 16-летнюю жительницу Алтайского края за расчленение котёнка.
 4 августа, 15:29 • новость

Американский ребёнок застрял головой в круге от унитаза в Новосибирске

В курьёзную ситуацию попала семья из США, приехавшая в гости в Новосибирск, их ребёнок застрял в круге от унитаза.