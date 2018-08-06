Артём Дзюба подскажет новосибирским водителям маршрут

В Яндекс.Навигаторе появился новый диктор — водителей на дорогах будет сопровождать голос Артёма Дзюбы.

Футболист Артём Дзюба записал для приложения более 120 фраз, сообщили в пресс-службе компании.

Так, о постоянном маршруте спортсмен сообщает: «Неплохой для нас жребий. Едем». Футболист также предупреждает о приближающейся камере («Как у Черчесова — не забалуешь. Впереди камера») и информирует о дорожных работах («Прострел не выйдет — впереди дорожные работы»).

«Болельщики сборной наверняка оценят голосовые подсказки Артёма Дзюбы, а в скором времени в приложении появятся ещё несколько новых дикторов», — рассказал Михаил Высоковский, руководитель Яндекс.Навигатора.

В 2011 году, когда появилось приложение, дорогу автовладельцам подсказывали только два диктора — Дмитрий и Оксана. С тех пор у Яндекс.Навигатора появились голоса многих звёзд и популярных персонажей. Среди них — Фёдор Бондарчук, Василий Уткин, Дарт Вейдер, Оптимус Прайм и так далее.

Напомним, в июле новосибирцы искали в Яндексе Усика, Путина и Монеточку.