3 балла
+19 °C
Курс ЦБ:
63,45
73,47

Более 19 тонн батареек отправили на переработку из Новосибирска в Челябинск

 6 августа, 12:39
подходящие темы
Более 19 тонн батареек отправили на переработку из Новосибирска в Челябинск
фото с сайта pixabay.com

За 2,5 года жители Новосибирска собрали 26 тонн использованных батареек, большую часть из них отправили на переработку в Челябинск.

Единственное в стране предприятие, которое занимается утилизацией аккумуляторов, находится в Челябинске. Оно берёт за переработку от 110 рублей за килограмм. В этот раз для Новосибирской области сделали скидку и приняли 19 тонн батареек по 75 рублей за килограмм.

Расходы взял на себя региональный бюджет. Цена вопроса — более 1,5 млн рублей.

Ещё семь тонн будет отправлено позже. По данным экологов, Новосибирск как минимум на втором месте в стране по сбору этих опасных отходов. На первом — Санкт-Петербург.

Первые контейнеры для использованных аккумуляторов разместили в новосибирских школах, торговых центрах и ЖЭУ пять лет назад. Людям рассказывали, почему батарейки нельзя выбрасывать, а нужно сдавать на переработку.

«Мы будем продолжать собирать батарейки и складировать их. И тут есть два варианта развития событий. Во-первых, эту проблему и дальше можно решать с помощью бюджетных денег. Во-вторых, я надеюсь, что с единым региональным оператором будет решён вопрос и в тарифы будет заложена утилизация батареек», — рассказал председатель совета регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Сапелкин.

Напомним, федеральное финансирование получил проект института теплофизики: учёные предлагают разработать и построить в Новосибирске комплекс по автоматической сортировке отходов.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 25 июля, 10:18 • интервью

Илон Маск по-сибирски

В США компания Tesla создала крупный накопитель электроэнергии для целой страны. В России учёные НГТУ тоже изобрели накопитель для крупных предприятий — могут сделать и для Австралии, если попросят. Но их объединяют не только общая сфера деятельности, но и финансовые трудности. Наш Илон Маск — проректор по учебной работе в НГТУ, заведующий лабораторией в области систем накопления электрической энергии Сергей Брованов — рассказал Сиб.фм о своих разработках, конкуренции вузов, западных коллегах и бизнесе в науке.
 28 июня, 17:05 • статья

Бурый уголь — не камень преткновения

В Новосибирске продолжают ломать копья по поводу перехода ТЭЦ-5 с каменного на бурый уголь. В город приехал гендиректор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов, которая в феврале стала владельцем СИБЭКО, чтобы лично ответить на все волнующие общественность вопросы.
 6 июня, 11:47 • статья

Небо останется синим

Красноярские экологи-исследователи «оправдали» бурый уголь перед новосибирской делегацией.
самое популярное
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз
 24 июля, 10:44 • новость

Алтайская живодёрка с улыбкой разрубила котёнка топором на камеру

Видео, где в Алтайском крае несовершеннолетняя девушка жестоко убивает котёнка, шокировало пользователей интернета — родители уже извинились за поведение ребёнка.
 30 июля, 14:41 • новость

Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков

Новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях снимок сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет; мнения заинтригованных рыбаков разделились.
 4 августа, 15:00 • новость

Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.
 24 июля, 16:25 • новость

Тысячи россиян требуют наказания для алтайской живодёрки

Свыше 16 тысяч пользователей интернета подписали петицию, чтобы наказать 16-летнюю жительницу Алтайского края за расчленение котёнка.
 23 июля, 16:05 • новость

Коммунальщики для очистки подвала отравили кошек хлоркой в Новосибирске

Сотрудники ЖЭУ при обработке подвала одного из Новосибирских домов буквально вылили вёдра хлорки: в результате одна кошка погибла, а другая серьёзно заболела и чихает кровью.