Более 19 тонн батареек отправили на переработку из Новосибирска в Челябинск

За 2,5 года жители Новосибирска собрали 26 тонн использованных батареек, большую часть из них отправили на переработку в Челябинск.

Единственное в стране предприятие, которое занимается утилизацией аккумуляторов, находится в Челябинске. Оно берёт за переработку от 110 рублей за килограмм. В этот раз для Новосибирской области сделали скидку и приняли 19 тонн батареек по 75 рублей за килограмм.

Расходы взял на себя региональный бюджет. Цена вопроса — более 1,5 млн рублей.

Ещё семь тонн будет отправлено позже. По данным экологов, Новосибирск как минимум на втором месте в стране по сбору этих опасных отходов. На первом — Санкт-Петербург.

Первые контейнеры для использованных аккумуляторов разместили в новосибирских школах, торговых центрах и ЖЭУ пять лет назад. Людям рассказывали, почему батарейки нельзя выбрасывать, а нужно сдавать на переработку.

«Мы будем продолжать собирать батарейки и складировать их. И тут есть два варианта развития событий. Во-первых, эту проблему и дальше можно решать с помощью бюджетных денег. Во-вторых, я надеюсь, что с единым региональным оператором будет решён вопрос и в тарифы будет заложена утилизация батареек», — рассказал председатель совета регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Сапелкин.

Напомним, федеральное финансирование получил проект института теплофизики: учёные предлагают разработать и построить в Новосибирске комплекс по автоматической сортировке отходов.