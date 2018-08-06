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Царь-рыба пропала со смотровой площадки под Красноярском

 6 августа, 13:25
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Царь-рыба пропала со смотровой площадки под Красноярском
фото компании «бриз-центр»

Впервые за 14 лет на реставрацию отправили Царь-рыбу, которая установлена на смотровой площадке под Красноярском.

Достопримечательность располагалась на пути в Дивногорск, недалеко от деревни Овсянка. Вернуть на место знаменитого осетра обещают до конца августа. Металлическую фигуру уже очистили от верхнего слоя лака и краски. Провели эти работы дорожники, у которых есть специальный прибор — гидробластер.

«Обычно он используется для демаркировки старой разметки. Вода в нём подаётся под давлением 2,5 тысячи атмосфер. Чтобы отчистить фигуру осетра до блеска, понадобилось два дня», — рассказали красноярские дорожники.

Дальнейшие реставрационные работы проведут другие компании. Царь-рыбе необходимо восстановить обломанные усы, кроме того, конструкцию покрасят, после чего вернут на место.

Напомним, до конца сентября должен пройти ремонт южного и северного фасадов мэрии Новосибирска — объекта культурного наследия.

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