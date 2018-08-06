Четыре самосвала столкнулись из-за легковушки возле Линёво

фото из группы «аст-54» в соцсети «вконтакте»

Из-за легкового автомобиля в Линёво столкнулись четыре самосвала Scania, один грузовик опрокинулся.

ДТП произошло на технологической трассе, ведущей к ООО «Разрез Восточный». Очевидцы аварии сообщают, что легковой автомобиль объезжал участок дороги, на котором вскрыли асфальт.

«Самосвалы начали тормозить, двигающийся в самом конце грузовой автомобиль собрал всех, а после улетел в кювет. Дорожные условия были сложные из-за большого количества пыли», — цитируют свидетелей аварии в соцсетях.

Один из грузовиков съехал с насыпи и упал на бок, ещё один получил сильные повреждения правой части кабины — её погнуло. В аварии пострадал один человек, его госпитализировали с переломом.

Напомним, ЧП с рейсовым автобусом произошло 5 августа на трассе в Алтайском крае, транспортное средство полностью выгорело.