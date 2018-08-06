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Из-за любителя старых фото эвакуировали новосибирский ТЦ

 6 августа, 17:26
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Из-за любителя старых фото эвакуировали новосибирский ТЦ
фото с сайта pixabay.com

Из торгового центра вывели сотрудников и посетителей — в здании обнаружили подозрительный предмет.

Эвакуация ТЦ Magellan в Кировском районе прошла сегодня, 6 августа, днём. Об инциденте сообщили в соцсетях. На место происшествия прибыла полиция.

Как выяснилось, беспокойство вызвал оставленный посетителем Сбербанка пакет, в котором периодически звонил телефон. О подозрительной находке бдительные сибиряки сообщили правоохранителям.

«В ходе проверки, проведённой кинологами с собаками, полицейскими установлено, что ничего угрожающего жизни и здоровью гражданам нет. В пакете находились кем-то забытые старые фотографии», — рассказали в одной из групп соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, в сибирских ТЦ не соблюдают требования пожарной безопасности.

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