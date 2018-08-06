Из-за любителя старых фото эвакуировали новосибирский ТЦ
6 августа, 17:26
Из торгового центра вывели сотрудников и посетителей — в здании обнаружили подозрительный предмет.
Эвакуация ТЦ Magellan в Кировском районе прошла сегодня, 6 августа, днём. Об инциденте сообщили в соцсетях. На место происшествия прибыла полиция.
Как выяснилось, беспокойство вызвал оставленный посетителем Сбербанка пакет, в котором периодически звонил телефон. О подозрительной находке бдительные сибиряки сообщили правоохранителям.
«В ходе проверки, проведённой кинологами с собаками, полицейскими установлено, что ничего угрожающего жизни и здоровью гражданам нет. В пакете находились кем-то забытые старые фотографии», — рассказали в одной из групп соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, в сибирских ТЦ не соблюдают требования пожарной безопасности.