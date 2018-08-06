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Из-за шашлыков пострадала семья из Бердска

 6 августа, 13:12
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Из-за шашлыков пострадала семья из Бердска
фото из группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте»

Непотушенный мангал спровоцировал взрыв газовых баллонов — бердская семья осталась без крова и получила сильные ожоги.

Пожар в частном доме на улице Ватутина, 2, произошёл 6 августа в 03:50, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Огонь уничтожил дом, надворные постройки, баню и гараж с автомобилем.

По данным группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте», пострадали мужчина и женщина примерно 50 лет, а также их 19-летний сын. Они госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Как сообщили очевидцы в этой же группе, во время пожара взорвались газовые баллоны — это усугубило ситуацию.

Пожар ликвидировали утром. В тушении огня были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава.

Предполагается, что возгорание произошло из-за непотушенного мангала.

«Официальную причину пожара дознаватели пока не называют, но соседи сказали, что вечером и до поздней ночи во дворе горевшего дома жарили шашлыки. Рассматривается также версия о неосторожности при курении», — рассказали в ГУ МЧС по региону.

Информацию соседей проверяют дознаватели МЧС.

Напомним, мать и трое детей пострадали при пожаре в новосибирской деревне Новорозино.

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