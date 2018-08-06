Красноярские «Столбы» лишат статуса заповедника

«Столбы» сменят статус заповедника на статус нацпарка — соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Закон о смене статуса заповедника президент подписал 3 августа, сообщили на сайте «Дела.ru». Преобразование «Столбов» в национальный парк может затянуться до полутора лет.

Госдума приняла документ в окончательном варианте 25 июля, а Совет Федерации его одобрил 28 июля. При этом о планах перевести «Столбы» в статус нацпарка стало известно ещё в январе 2014 года.

Поводом для изменения статуса заповедника стало юридическое несоответствие: в заповедниках не ведётся туристская деятельность, в то время как в заповеднике «Столбы» выделена туристско-экскурсионная зона, что допустимо лишь в нацпарках.

Согласно федеральному законодательству, земельные участки и ресурсы нацпарков находятся в федеральной собственности. Отчуждение земельных участков из федеральной собственности и изменение целевого назначения земель запрещено. На территории нацпарка также запрещено строительство капитальных спортивных объектов, размещение скотомогильников, а также создание объектов для отходов производства и потребления.

Напомним, в июле красноярские «Столбы» открыли после нашествия медведей.

