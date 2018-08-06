2 балла
+13 °C
Курс ЦБ:
63,5
73,41

Красноярские «Столбы» лишат статуса заповедника

 6 августа, 18:42
были упомянуты
подходящие темы
Красноярские «Столбы» лишат статуса заповедника
фото с сайта pixabay.com

«Столбы» сменят статус заповедника на статус нацпарка — соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Закон о смене статуса заповедника президент подписал 3 августа, сообщили на сайте «Дела.ru». Преобразование «Столбов» в национальный парк может затянуться до полутора лет.

Госдума приняла документ в окончательном варианте 25 июля, а Совет Федерации его одобрил 28 июля. При этом о планах перевести «Столбы» в статус нацпарка стало известно ещё в январе 2014 года.

Поводом для изменения статуса заповедника стало юридическое несоответствие: в заповедниках не ведётся туристская деятельность, в то время как в заповеднике «Столбы» выделена туристско-экскурсионная зона, что допустимо лишь в нацпарках.

Согласно федеральному законодательству, земельные участки и ресурсы нацпарков находятся в федеральной собственности. Отчуждение земельных участков из федеральной собственности и изменение целевого назначения земель запрещено. На территории нацпарка также запрещено строительство капитальных спортивных объектов, размещение скотомогильников, а также создание объектов для отходов производства и потребления.

Напомним, в июле красноярские «Столбы» открыли после нашествия медведей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27 июля, 17:55 • статья

Тысячи идей и предложений

Первые итоги сбора предложений в стратегию социально-экономического развития Новосибирской области «Сибирское лидерство» в правительстве региона подвели 26 июля на круглом столе с участием главы области Андрея Травникова
 3 июля, 10:20 • интервью

Задача — выиграть везде

В разговоре с Сиб.фм депутат Госдумы Виктор Зубарев рассказал, какова политическая ситуация в каждом из регионов и каких результатов на выборах ожидает партия
 28 июня, 17:05 • статья

Бурый уголь — не камень преткновения

В Новосибирске продолжают ломать копья по поводу перехода ТЭЦ-5 с каменного на бурый уголь. В город приехал гендиректор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов, которая в феврале стала владельцем СИБЭКО, чтобы лично ответить на все волнующие общественность вопросы.
самое популярное
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз
 30 июля, 14:41 • новость

Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков

Новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях снимок сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет; мнения заинтригованных рыбаков разделились.
 24 июля, 10:44 • новость

Алтайская живодёрка с улыбкой разрубила котёнка топором на камеру

Видео, где в Алтайском крае несовершеннолетняя девушка жестоко убивает котёнка, шокировало пользователей интернета — родители уже извинились за поведение ребёнка.
 4 августа, 15:00 • новость

Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.
 24 июля, 16:25 • новость

Тысячи россиян требуют наказания для алтайской живодёрки

Свыше 16 тысяч пользователей интернета подписали петицию, чтобы наказать 16-летнюю жительницу Алтайского края за расчленение котёнка.
 4 августа, 15:29 • новость

Американский ребёнок застрял головой в круге от унитаза в Новосибирске

В курьёзную ситуацию попала семья из США, приехавшая в гости в Новосибирск, их ребёнок застрял в круге от унитаза.