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Lexus раздавил игрушки и едва не сбил ребёнка на пляже в Новосибирске

 6 августа, 08:51
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Lexus раздавил игрушки и едва не сбил ребёнка на пляже в Новосибирске
фото из группы «аст-54» в соцсети «вконтакте»

Изрядно напугали отдыхающих на пляже в Чемском бору мужчина за рулём Lexus RX300 и сопровождающая его женщина.

Как сообщают очевидцы случившегося, дорогостоящий автомобиль максимально близко подъехал к воде.

«Вот такой вот особо „умный“ человек катается по пляжу, разгоняет людей, проехал по игрушкам, чуть не наехал на ребёнка. Возмущены, конечно, все были», — цитируют отдыхающих в соцсетях.

Lexus RX300 в результате застрял в песке, так что водителю и пассажирке всё же пришлось прогуляться по пляжу.

Напомним, в конце июля омич с огнестрельным оружием появился на Иртышской набережной и непринуждённо разговаривал по телефону, чем не на шутку встревожил окружающих.

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