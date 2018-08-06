Lexus раздавил игрушки и едва не сбил ребёнка на пляже в Новосибирске

Изрядно напугали отдыхающих на пляже в Чемском бору мужчина за рулём Lexus RX300 и сопровождающая его женщина.

Как сообщают очевидцы случившегося, дорогостоящий автомобиль максимально близко подъехал к воде.

«Вот такой вот особо „умный“ человек катается по пляжу, разгоняет людей, проехал по игрушкам, чуть не наехал на ребёнка. Возмущены, конечно, все были», — цитируют отдыхающих в соцсетях.

Lexus RX300 в результате застрял в песке, так что водителю и пассажирке всё же пришлось прогуляться по пляжу.

Напомним, в конце июля омич с огнестрельным оружием появился на Иртышской набережной и непринуждённо разговаривал по телефону, чем не на шутку встревожил окружающих.