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Новосибирцы меньше всего хотят работать в страховании, медицине и сфере IT

 6 августа, 11:27
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Новосибирцы меньше всего хотят работать в страховании, медицине и сфере IT
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске сложился умеренный уровень конкуренции в пользу работодателя, конкурс на одно предложение составляет пять резюме.

Такие данные были получены экспертами HeadHunter. Они установили, что меньше всего конкуренция в сфере страхования, всего 0,9 резюме на вакансию, в медицине и фармацевтике — 1,2, в сфере IT — 1,7. Также достаточно легко устроиться рабочему персоналу — 1,8 резюме на вакансию.

Ситуация — явно в пользу работодателя, когда речь заходит о государственной службе и некоммерческих организациях — 10,1 резюме на вакансию, о высшем менеджменте — 9,8, сфере безопасности — 6,3. Очень высокая конкуренция наблюдается среди тех, кто только начинает карьеру, например, студентов — 11 резюме на вакансию.

«Когда конкурс на предложение составляет от 5 до 6 резюме, ситуация на рынке труда достаточно спокойная, но работодатель уже имеет преимущество выбора. Если же на вакансию в сфере претендуют от семи до десяти резюме кандидатов, то уже у соискателей наблюдается высокая конкуренция за рабочие места», — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter в Сибири Елана Таращук.

Когда на место претендуют более десяти человек, это создаёт сложности для работодателя, которому уже не просто выбрать подходящего кандидата из такого потока резюме.

Напомним, по данным Новосибирскстата на начало июля, житель области в среднем получает 33 757 рублей в месяц, что меньше среднего показателя по Сибири.

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