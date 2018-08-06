3 балла
+19 °C
Курс ЦБ:
63,45
73,47

Битва за место: новосибирцы не могли уехать из Мочище после авиашоу

 6 августа, 14:56
подходящие темы
Битва за место: новосибирцы не могли уехать из Мочище после авиашоу
фото Елизаветы Козловой

Сотни новосибирцев атаковали вагоны пригородного поезда, чтобы добраться домой после представления.

Столпотворение запечатлели на видео в группе «Главные новости Nsk» в соцсети «ВКонтакте».

На ролике видно, что огромная толпа выстроилась возле транспортного средства в надежде уехать в город.

Авиашоу, приуроченное к 100-летию Российской армии и 105-летию со дня рождения маршала авиации Александра Покрышкина, прошло на аэродроме Мочище 5 августа с 09:00 до 14:30. В показательных выступлениях приняли участие 90 воздушных судов и более 70 парашютистов.

Напомним, в июле микроавтобус влетел в толпу подростков под Новосибирском и скрылся.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 августа, 14:14 • репортаж

Полёты наяву

Виртуозные полёты асов авиации под аккомпанемент симфонического оркестра — как прошло и чем запомнилось авиашоу на аэродроме Мочище 5 августа.
 8 мая, 07:48 • интервью

Танцевать, чтобы было видно

Строгое жюри предварительного кастинга шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ рассказало корреспонденту Сиб.фм, когда можно посмотреть на танец, а когда — лучше поговорить с участником
 26 апреля, 11:35 • интервью

Развитие и только

В преддверии начала туристического сезона корреспондент Сиб.фм поговорил с генеральным директором аэропорта Толмачёво Евгением Янкелевичем об особенностях работы узлового аэропорта, пассажирах, географическом положении Новосибирска, конкуренции, и о том, почему Толмачёво хочет дружить с китайцами.
самое популярное
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз
 24 июля, 10:44 • новость

Алтайская живодёрка с улыбкой разрубила котёнка топором на камеру

Видео, где в Алтайском крае несовершеннолетняя девушка жестоко убивает котёнка, шокировало пользователей интернета — родители уже извинились за поведение ребёнка.
 30 июля, 14:41 • новость

Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков

Новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях снимок сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет; мнения заинтригованных рыбаков разделились.
 4 августа, 15:00 • новость

Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.
 24 июля, 16:25 • новость

Тысячи россиян требуют наказания для алтайской живодёрки

Свыше 16 тысяч пользователей интернета подписали петицию, чтобы наказать 16-летнюю жительницу Алтайского края за расчленение котёнка.
 23 июля, 16:05 • новость

Коммунальщики для очистки подвала отравили кошек хлоркой в Новосибирске

Сотрудники ЖЭУ при обработке подвала одного из Новосибирских домов буквально вылили вёдра хлорки: в результате одна кошка погибла, а другая серьёзно заболела и чихает кровью.