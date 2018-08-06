Битва за место: новосибирцы не могли уехать из Мочище после авиашоу

Сотни новосибирцев атаковали вагоны пригородного поезда, чтобы добраться домой после представления.

Столпотворение запечатлели на видео в группе «Главные новости Nsk» в соцсети «ВКонтакте».

На ролике видно, что огромная толпа выстроилась возле транспортного средства в надежде уехать в город.

Авиашоу, приуроченное к 100-летию Российской армии и 105-летию со дня рождения маршала авиации Александра Покрышкина, прошло на аэродроме Мочище 5 августа с 09:00 до 14:30. В показательных выступлениях приняли участие 90 воздушных судов и более 70 парашютистов.

Напомним, в июле микроавтобус влетел в толпу подростков под Новосибирском и скрылся.