Подростки отравились суррогатным алкоголем в новосибирском селе

Двое подростков из новосибирского села Завьялово госпитализированы с острым отравлением суррогатным алкоголем.

Информация о ЧП была оглашена на часе контроля в администрации Искитимского района специалистами ЕДДС. В сводке указано, что сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи искитимской Центральной городской больницы поступило им в пятницу, 3 августа, в 15:42.

«Поступила информация об остром отравлении суррогатным алкоголем двух несовершеннолетних жителей села Завьялово 2005 и 2006 годов рождения. Один подросток бригадой скорой медицинской помощи доставлен в реанимационное отделение больницы в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сводке.

Напомним, экс-сотрудницу детского сада в Барнауле обвинили в оказании услуг, не отвечающих безопасности, — по её вине двое воспитанников отравились крысиным ядом.