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Струг «Атаман Ермак» продают в Барнауле за 4 миллиона рублей

 6 августа, 08:21
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Струг «Атаман Ермак» продают в Барнауле за 4 миллиона рублей
фото из группы «атаман ермак — князь сибирский» в соцсети «вконтакте»

Необычное объявление появилось на сайте «Авито», барнаулец предлагает купить корабль ручной работы.

Речь идёт об известном в Алтайском крае струге «Атаман Ермак, князь Сибирский», который построил местный житель Сергей Рождественский. Стоимость чудо-корабля — 3 млн 990 тысяч рублей.

В объявлении сказано, что днище струга сделано из лиственницы, борта — из сосны, внутренние детали выполнены из кедра. На корабле установлены два дизельных двигателя. А зарегистрировано судно как маломерное.

«Длина струга 19 метров, ширина 4,7 метра, вес около 15 тонн, вместимость — 12 человек. В сети есть много фото и видео, нужно просто набрать „Атаман Ермак, князь Сибирский“. Рассмотрим варианты сотрудничества», — сказано в объявлении.

Напомним, порядка 50 кораблей и судов войдут в боевой состав Военно-морского флота России до 2020 года.

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