«Тойота» осталась без колёс после ДТП в центре Новосибирска

фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

«Рено» и «Королла» не поделили дорогу на Красном проспекте — оба автомобиля серьёзно пострадали.

Автомобили Renault Logan и Toyota Corolla столкнулись на перекрёстке улицы Свердлова и Красного проспекта вечером в воскресенье, 5 августа.

Как сообщили в соцсетях, «Тойота» двигалась по Красному проспекту от центра к автовокзалу, «Рено» — навстречу. Последний на пересечении с улицей Свердлова разворачивался обратно.

«От удара в левую переднюю часть „Тойоту“ отбросило к столбу. У серого седана порвало литьё, серьёзно повело кузов, а также вырвало передние колёса. У „Рено“ повреждена правая передняя часть», — рассказали в одной из групп соцсети «Вконтакте».

Водитель и пассажир «Тойоты» госпитализированы, у водителя «Рено» травма головы. На место аварии выезжали спасатели, скорая и сотрудники ДПС.

А утром в понедельник, 6 августа, произошло похожее ДТП. Toyota Corolla и Toyota Corona столкнулись на пересечении улиц Северной и Светлановской. В результате аварии у «Короллы» повреждена передняя часть и вырвано переднее левое колесо.

«Схожие повреждения получила и „Корона“, но в меньшей степени», — рассказали в соцсетях.

Водители обеих машин серьёзно не пострадали.

Напомним, в ДТП около Мочище раскурочило автомобиль и зажало мужчину.