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За «вписку» в чужой квартире кузбассовец попал под «уголовку»

 6 августа, 16:45
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За «вписку» в чужой квартире кузбассовец попал под «уголовку»
фото с сайта pixabay.com

Молодой человек пробрался в квартиру друга и устроил там вечеринку — наказание ждёт не только парня, но и его гостей.

Инцидент произошёл в Новоильинском районе, сообщает сайт «Сити-н».

Жительница Новокузнецка обнаружила следы вторжения, когда вернулась домой с дачи. В квартире царил беспорядок, в частности, на полу валялись окурки и бутылки из-под алкоголя.

Заподозрить своего сына в организации вечеринки женщина не могла — тот находился в оздоровительном лагере. Как оказалось, к случившемуся причастен его 19-летний приятель — это выяснили сотрудники полиции, к которым обратилась перепуганная новокузнечанка.

Парень время от времени заходил к ним в гости и однажды прихватил запасной комплект ключей от квартиры. Зная, что в выходные жилище будет пустовать, он позвал туда друзей и устроил вечеринку.

Своим гостям молодой человек не сообщил, каким образом раздобыл ключи, однако по уголовному делу предстоит пройти всем участникам веселья.

«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям не только Алексея, но и его приятелей», — рассказала заместитель руководителя СО по Новокузнецку Юлия Андреева.

Напомним, в марте трое новосибирских школьников устроили вечеринку в подъезде.

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