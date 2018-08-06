Закрытый из-за инфекции лагерь в Новосибирске готов принять детей

В детском спортивно-оздоровительном лагере «Зелёная республика» провели дезинфекцию после вспышки заболевания.

О готовности учреждения возобновить работу доложил врио министра труда и соцразвития Новосибирской области Ярослав Фролов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 6 августа, сообщает Интерфакс.

«Лагерь к сдаче готов», — заявил он.

По словам Фролова, восстановить работу лагеря планируется 10 августа. В ближайшее время в учреждении проведут контрольные исследования после дезинфекции.

Напомним, в июле детский лагерь «Зелёная республика» в Заельцовском районе приостановил работу из-за вспышки энтеровирусной инфекции.