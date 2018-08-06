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Закрытый из-за инфекции лагерь в Новосибирске готов принять детей

 6 августа, 11:39
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Закрытый из-за инфекции лагерь в Новосибирске готов принять детей
фото с сайта pixabay.com

В детском спортивно-оздоровительном лагере «Зелёная республика» провели дезинфекцию после вспышки заболевания.

О готовности учреждения возобновить работу доложил врио министра труда и соцразвития Новосибирской области Ярослав Фролов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 6 августа, сообщает Интерфакс.

«Лагерь к сдаче готов», — заявил он.

По словам Фролова, восстановить работу лагеря планируется 10 августа. В ближайшее время в учреждении проведут контрольные исследования после дезинфекции.

Напомним, в июле детский лагерь «Зелёная республика» в Заельцовском районе приостановил работу из-за вспышки энтеровирусной инфекции.

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