Жара до 30 градусов вернётся в Новосибирск на этой неделе

Новосибирские синоптики обещают постепенное повышение температуры воздуха в ближайшие дни до плюс 30 градусов.

«В ближайшие три дня погоду над территорией Новосибирской области будет определять антициклон. К 9 августа он начнёт смещаться на восток, и уже западные районы области окажутся под влиянием циклона, смещающегося с европейской части России», — рассказал корреспонденту Сиб.фм ведущий синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра Евгений Тунаев.

Погода ожидается преимущественно без осадков. Небольшие дожди и грозы возможны только 8 августа в северо-западных районах региона. Ветер синоптики прогнозируют слабый — от 3 до 8 метров в секунду, с порывами до 15 метров.

Ночные температуры воздуха будут расти: 7 августа — от 3 до 8 градусов, 8 августа — 13 градусов, а 9 августа достигнут 16. Дневные температуры также будут подниматься. Во вторник и среду ожидается от 21 до 26 градусов. В четверг — до 30 градусов.

Напомним, в конце июля умеренно тёплый воздух поступал в Новосибирскую область из Туруханска и Норильска, в результате в регионе не было ни жары, ни заморозков.