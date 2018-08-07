Деревня в НСО попала в рейтинг смешных названий населённых пунктов

Сервис Tutu.ru составил рейтинг смешных и нелепых названий населённых пунктов России — в нём «засветилась» новосибирская деревня.

В забавный список вошла деревня Колбаса Новосибирской области. Рейтинг составили по результатам народного опроса, сообщает пресс-служба сервиса Tutu.ru.

Лидером стала деревня Чуваки в Пермском крае, второе место досталось селу Мошонки в Калужской области. На третьем месте — деревня Варварина Гайка в Саратовской области.

Кроме того, в ходе опроса россияне вспомнили деревню Жадины в Новгородской области, деревню Большой Смердяч в Вологодской области, а также город Дно в Псковской области. Организаторы напомнили и о таких названиях населённых пунктов, как Недомерки, Красный Слон, Тупица и Пятница.

В опросе участвовали 11,5 тысячи человек.

Напомним, в июне журнал Forbes включил новосибирские вузы в сотню лучших.