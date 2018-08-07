Гибелью и фотосессией закончились встречи с медведями для жителей Иркутской области

Один медведь напал на грибника и убил его, а другой позировал на камеру.

Медведя, напавшего на мужчину недалеко от посёлка Ния, выслеживают охотники Усть-Кутского района. Как сообщает ТАСС со ссылкой на межмуниципальный отдел МВД РФ «Усть-Кутский», 64-летний грибник отправился в лес 4 августа около 16:00, но домой не вернулся. На следующий день его сын сообщил об этом в полицию.

«Позже он был обнаружен с телесными повреждениями. Предположительно, данные повреждения нанёс медведь», — рассказали в ведомстве о жертве хищника.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

А 7 августа иркутский фотограф Евгений Доманов снял медведя на камеру, причём с опасного расстояния. Он разместил видеоролик в соцсети Facebook, сообщает «ИркСиб». Встреча с косолапым произошла во Фролихинском заказнике, на северо-востоке озера Байкал.

На записи видно, что хищник забрёл в лагерь и обнюхал стоянку двуногих собратьев, а позже подошёл к костру.

Видеоролик фотограф сопроводил словами: «Медведь. Не повторять, опасно для жизни!». Он напомнил, что молодой хищник наиболее грозен.

«Единственное, что его остановило, — поднятые вверх руки с фотоаппаратурой. Но эксперты говорят, такой приём работает 50/50, иногда медведь может расценить такие действия как агрессию и напасть», — написал в соцсети Евгений Доманов.

Напомним, в июле хулиганства медведя на парковке красноярских «Столбов» попали на камеру.