2 балла
+16 °C
Курс ЦБ:
63,54
73,56

Картину юного новосибирца выставят в Третьяковской галерее

 7 августа, 17:32
подходящие темы
Картину юного новосибирца выставят в Третьяковской галерее
фото предоставлено пресс-центром мэрии Новосибирска

Новосибирский пятиклассник вошёл в число победителей конкурса «Авангардист» Всероссийского благотворительного творческого проекта «Поколение М».

Новосибирский школьник Даниил Габриелян стал одним из победителей конкурса «Авангардист» Всероссийского благотворительного творческого проекта «Поколение М», сообщает пресс-служба мэрии. Его работа «Восход солнца» появится в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.

Участники конкурса от 11 до 18 лет проходили онлайн-уроки у ведущих педагогов Третьяковской галереи, а затем создавали собственные картины в стиле лучизма — направления абстрактной живописи. Состязание длилось год.

Даниил Габриелян не в первый раз становится призёром проекта «Поколение М» — ему досталось второе место в конкурсе фотографии. Кроме работы новосибирца, в Третьяковской галерее выставят картины ещё 19 ребят из 12 российских регионов.

Напомним, в мае новосибирская группа вышла в финал российского «Детского Евровидения».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 июля, 15:13 • статья

Искусство по правилам и без

Динамика одного сумасшедшего дня из жизни Карена Мовсесяна. Сиб.фм выяснил, что такое петь громко и дорого, где рождаются талантливые вокалисты и какое послеоперное будущее он себе приготовил.
 24 июля, 14:29 • статья

История из воска

Как создаются восковые скульптуры, сложен ли уход за ними и чем они отличаются от работ всемирно известного музея мадам Тюссо, Сиб.фм рассказала организатор выставки Алла Кохия
 20 июля, 09:33 • репортаж

Хотел кабана — получил коррупцию

Норовистый казуар, родная многим панелька и кабан-коррупция с широко открывающейся пастью. 18 июля в Новосибирском государственном краеведческом музее открылись две фантастические выставки: одна посвящена стилю викторианской фантастики, а другая — жителям творческой комнаты № 60.
самое популярное
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз
 30 июля, 14:41 • новость

Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков

Новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях снимок сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет; мнения заинтригованных рыбаков разделились.
 4 августа, 15:00 • новость

Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.
 31 июля, 12:10 • новость

Самую дорогую квартиру в Новосибирске продают за 75 миллионов рублей

Эксперты сервиса бесплатных объявлений «Юла» сделали подборку самых дорогих объявлений о продаже квартир в Новосибирске.
 4 августа, 15:29 • новость

Американский ребёнок застрял головой в круге от унитаза в Новосибирске

В курьёзную ситуацию попала семья из США, приехавшая в гости в Новосибирск, их ребёнок застрял в круге от унитаза.
 29 июля, 12:33 • новость

Новосибирский медиамагнат Яков Лондон умер сегодня ночью

Известный тележурналист Яков Лондон скончался на 55-м году жизни, похороны состоятся 30 июля.