Картину юного новосибирца выставят в Третьяковской галерее

Новосибирский пятиклассник вошёл в число победителей конкурса «Авангардист» Всероссийского благотворительного творческого проекта «Поколение М».

Новосибирский школьник Даниил Габриелян стал одним из победителей конкурса «Авангардист» Всероссийского благотворительного творческого проекта «Поколение М», сообщает пресс-служба мэрии. Его работа «Восход солнца» появится в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.

Участники конкурса от 11 до 18 лет проходили онлайн-уроки у ведущих педагогов Третьяковской галереи, а затем создавали собственные картины в стиле лучизма — направления абстрактной живописи. Состязание длилось год.

Даниил Габриелян не в первый раз становится призёром проекта «Поколение М» — ему досталось второе место в конкурсе фотографии. Кроме работы новосибирца, в Третьяковской галерее выставят картины ещё 19 ребят из 12 российских регионов.

Напомним, в мае новосибирская группа вышла в финал российского «Детского Евровидения».