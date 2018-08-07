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Новосибирцев заинтересовал развод Петросяна

 7 августа, 07:45
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Новосибирцев заинтересовал развод Петросяна
фото с сайта pixabay.com

На прошлой неделе новосибирцы чаще всего искали информацию о днях железнодорожника и дружбы, а также о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

В Яндексе проанализировали самые популярные запросы новосибирцев с 30 июля по 5 августа. В тройку лидеров вошли интерактивная игра для подростков Momo [момо], [momo номер], [фото momo], авиашоу в Мочище [авиашоу новосибирск], [авиашоу мочище], [мочище аэродром] и День железнодорожника [с днём железнодорожника картинки], [с днём железнодорожника открытки], [когда праздник железнодорожника].

Кроме того, жители Новосибирска активно вбивали в строчку поиска слова, связанные с закрытием магазина Media Markt, разводом Евгения Петросяна с Еленой Степаненко, юбилеем Ирины Винер, Днём дружбы и Днём ВДВ.

В десятке популярных запросов — «смерть модели Zombie Boy» и «смерть актёра Сергея Шеховцова».

Напомним, в конце июля новосибирцы искали в Яндексе Усика, Путина и Монеточку.

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