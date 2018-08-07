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Новосибирцы пожаловались в ЦБ на негосударственные пенсионные фонды

 7 августа, 13:12
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Новосибирцы пожаловались в ЦБ на негосударственные пенсионные фонды
фото с сайта pixabay.com

За последние три месяца жители Новосибирской области 15 раз обратились в Центробанк с жалобами на негосударственные пенсионные фонды.

В основном обращения связаны с незаконным переводом пенсионных накоплений без ведома людей или с потерей инвестиционного дохода при переходе из одного фонда в другой.

В 2019 году процедура перехода клиента из одного пенсионного фонда в другой станет более прозрачной и понятной. 30 июля президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном информировании граждан о последствиях досрочного перехода из одного пенсионного фонда в другой.

Теперь, утверждают эксперты, граждане больше не будут терять инвестиционный доход по незнанию. До настоящего момента это случалось довольно часто.

«Сегодня при переходе человек, обращающийся в новый фонд, может не обладать всей информацией о размере инвестиционного дохода, который он может потерять. С вступлением в силу этого закона информация будет доступна гражданину в режиме онлайн», — рассказал замначальника Сибирского главного управления Банка России Сергей Жаботинский.

Напомним, зампредседателя Центробанка Ольга Полякова заявила в Новосибирске, что реформа банковского надзора будет завершена в октябре 2018 года.

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