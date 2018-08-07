4 балла
+21 °C
Курс ЦБ:
63,5
73,41

Новосибирцы застряли на Кораблике из-за плавающих брёвен

 7 августа, 12:43
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирцы застряли на Кораблике из-за плавающих брёвен
фото из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

Спасатели эвакуировали 12 человек с острова Кораблик — сибиряки не могли добраться до берега из-за сброса древесины в Обь.

12 пассажиров экскурсионного рейса не могли вернуться с острова Кораблик на «большую» землю — пока они ожидали теплоход, который доставит их обратно, новосибирская ГЭС сбросила в Обь плавающую древесину. В результате выход плавредств на реку запретили.

Инцидент произошёл в понедельник, 6 августа, сообщила группа «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Узнав, что путь домой отрезан, пассажиры позвонили спасателям.

«Звонок на телефон оперативного дежурного МАСС поступил в 19:15. Выяснив ситуацию, к месту происшествия на остров Кораблик отправили два катера службы МАСС со спасателями на борту. Спасателям понадобилось совершить несколько рейсов до острова и к берегу, чтобы переправить всех 12 отдыхающих», — сообщили в службе МАСС.

Всех пассажиров — в основном пенсионеров, а также нескольких рыбаков и молодую семью с трёхлетним ребёнком — доставили на пирс аварийно-спасательного отряда «Западный», откуда они добрались домой самостоятельно.

Спасательная операция завершилась в 19:50, помощь врачей никому не понадобилась.

Напомним, в июле новосибирцев из перевернувшейся лодки спасли отдыхающие.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 23 июля, 10:15 • статья

Турникеты и люди

К осени электрический транспорт Новосибирска обзаведётся турникетами — этой реформой власти рассчитывают сэкономить средства, сделать трамваи и троллейбусы комфортными, а также избавиться от безбилетников. Анализ грядущих перемен — от Сиб.фм.
 18 июля, 18:13 • репортаж

Походкой фермера к победе

В Новосибирске прошли вторые экстремальные состязания по кроссфиту. Пожарные и спасатели отжимались от гири, бегали с грузом, на скорость прокладывали рукав и буксировали автомобиль, чтобы выяснить, кто из них выносливее и сильнее.
 17 мая, 08:15 • статья

В режиме ожидания

Корреспондент Сиб.фм погрузился в проблему продолжительных остановок городского транспорта и с удивлением выяснил, что за такие раздражающие пассажиров нарушения почти не бывает последствий.
самое популярное
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз
 30 июля, 14:41 • новость

Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков

Новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях снимок сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет; мнения заинтригованных рыбаков разделились.
 4 августа, 15:00 • новость

Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.
 24 июля, 16:25 • новость

Тысячи россиян требуют наказания для алтайской живодёрки

Свыше 16 тысяч пользователей интернета подписали петицию, чтобы наказать 16-летнюю жительницу Алтайского края за расчленение котёнка.
 4 августа, 15:29 • новость

Американский ребёнок застрял головой в круге от унитаза в Новосибирске

В курьёзную ситуацию попала семья из США, приехавшая в гости в Новосибирск, их ребёнок застрял в круге от унитаза.
 31 июля, 12:10 • новость

Самую дорогую квартиру в Новосибирске продают за 75 миллионов рублей

Эксперты сервиса бесплатных объявлений «Юла» сделали подборку самых дорогих объявлений о продаже квартир в Новосибирске.