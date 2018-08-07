Новосибирцы застряли на Кораблике из-за плавающих брёвен

Спасатели эвакуировали 12 человек с острова Кораблик — сибиряки не могли добраться до берега из-за сброса древесины в Обь.

12 пассажиров экскурсионного рейса не могли вернуться с острова Кораблик на «большую» землю — пока они ожидали теплоход, который доставит их обратно, новосибирская ГЭС сбросила в Обь плавающую древесину. В результате выход плавредств на реку запретили.

Инцидент произошёл в понедельник, 6 августа, сообщила группа «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Узнав, что путь домой отрезан, пассажиры позвонили спасателям.

«Звонок на телефон оперативного дежурного МАСС поступил в 19:15. Выяснив ситуацию, к месту происшествия на остров Кораблик отправили два катера службы МАСС со спасателями на борту. Спасателям понадобилось совершить несколько рейсов до острова и к берегу, чтобы переправить всех 12 отдыхающих», — сообщили в службе МАСС.

Всех пассажиров — в основном пенсионеров, а также нескольких рыбаков и молодую семью с трёхлетним ребёнком — доставили на пирс аварийно-спасательного отряда «Западный», откуда они добрались домой самостоятельно.

Спасательная операция завершилась в 19:50, помощь врачей никому не понадобилась.

Напомним, в июле новосибирцев из перевернувшейся лодки спасли отдыхающие.