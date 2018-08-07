Путин в конце августа посетит Новосибирскую область

В конце августа президент России Владимир Путин посетит три сибирских региона — Новосибирскую, Омскую и Кемеровскую области.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил телеканал «Дождь». Во всех этих регионах в сентябре пройдут выборы губернаторов, и визит президента будет своего рода поддержкой временно исполняющих обязанности глав областей: Андрея Травникова в Новосибирской, Сергея Цивилёва в Кемеровской и Александра Буркова в Омской областях.

Если говорить о стране в целом, то губернаторские выборы пройдут в этом году в 26 регионах. Телеканал сообщает, что глава государства окажет поддержку руководителям 17 из них.

Какие-то субъекты он посетит лично, а с кем-то из глав регионов пройдут встречи. Например, с главой Хакасии Виктором Зиминым и врио губернатора Алтайского края Виктором Томенко Владимир Путин встретится в августе либо в Москве, либо в Сочи.

Кстати, рабочая встреча Владимира Путина и Андрея Травникова состоялась в конце июля в Москве. Глава региона рассказал о социально-экономической ситуации в области, он назвал её стабильной. Также он анонсировал стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года и отметил, что власти области ставят перед собой цель — развитие региона темпами выше среднероссийских.

Напомним, Владимир Путин приезжал в Новосибирскую область последний раз в начале февраля, президент посвятил свой визит учёным, например, он посетил лаборатории Института ядерной физики, принял участие в церемонии поздравления сотрудников СО РАН и так далее.