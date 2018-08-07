Путин выделил НСО 500 миллионов рублей на соцобъекты

Новосибирская область получит полмиллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт и реконструкцию ряда социальных объектов.

Деньги выделили после обращения главы региона Андрея Травникова к президенту страны Владимиру Путину. Просьба была поддержана. Сейчас региональному министерству финансов и налоговой политики в кратчайшие сроки необходимо подготовить все необходимые документы для получения этих денег бюджетом области.

«Перед рядом региональных ведомств глава области поставил задачу: в течение недели провести всю необходимую подготовку к началу работ на тех объектах, которые были заявлены в письме на имя президента страны», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Например, в этом списке Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи. В ней планируют значительно улучшить условия пребывания детей в травмпункте, который переместят в более просторное помещение. Также будут отремонтированы кабинеты неврологического консультативного и психоневрологического отделений. Для рентгенкабинета и кабинетов поликлинической службы закупят новое оборудование.

А в единственной в микрорайоне «Стрижи» школе № 51, открытой в 1967 году, планируют сделать пристройку площадью почти 7 тысяч квадратных метров. Дело в том, что учебное заведение сейчас перегружено фактически вдвое.

Напомним, в конце июля в Новосибирске состоялось первое заседание рабочей группы по снижению смертности от социально значимых заболеваний.