Смартфон взорвался в руках у новосибирской школьницы
7 августа, 13:53
О произошедшем рассказал общественник Андрей Андреев на своей странице в соцсети Facebook.
Андрей Андреев рассказал в соцсети об инциденте, который произошёл с его 16-летней дочерью 7 августа. По словам общественника, гаджет буквально воспламенился в руках у девушки.
«Смартфон марки ZTE взорвался в руках у шестнадцатилетнего подростка, когда она просматривала на смартфоне переписку в социальной сети. По словам мамы, телефон неожиданно загорелся прямо в руках у подростка», — уточнил новосибирец.
В итоге школьница получила ожоги пальцев правой руки первой степени.
Происшествие перепугало шестерых братьев и сестёр пострадавшей, младшей из которых меньше двух лет. В квартире стоял едкий запах гари и дыма.
«Сейчас подросток находится дома, но не хочет иметь дела с любыми гаджетами», — подытожил Андрей Андреев.
Напомним, в июле взрыв прогремел на заводе крупной нефтяной компании в ХМАО.