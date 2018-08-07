Смартфон взорвался в руках у новосибирской школьницы

фото со страницы Андрея Андреева в соцсети Facebook

О произошедшем рассказал общественник Андрей Андреев на своей странице в соцсети Facebook.

Андрей Андреев рассказал в соцсети об инциденте, который произошёл с его 16-летней дочерью 7 августа. По словам общественника, гаджет буквально воспламенился в руках у девушки.

«Смартфон марки ZTE взорвался в руках у шестнадцатилетнего подростка, когда она просматривала на смартфоне переписку в социальной сети. По словам мамы, телефон неожиданно загорелся прямо в руках у подростка», — уточнил новосибирец.

В итоге школьница получила ожоги пальцев правой руки первой степени.

Происшествие перепугало шестерых братьев и сестёр пострадавшей, младшей из которых меньше двух лет. В квартире стоял едкий запах гари и дыма.

«Сейчас подросток находится дома, но не хочет иметь дела с любыми гаджетами», — подытожил Андрей Андреев.

Напомним, в июле взрыв прогремел на заводе крупной нефтяной компании в ХМАО.