4 балла
+21 °C
Курс ЦБ:
63,5
73,41

Смартфон взорвался в руках у новосибирской школьницы

 7 августа, 13:53
подходящие темы
Смартфон взорвался в руках у новосибирской школьницы
фото со страницы Андрея Андреева в соцсети Facebook

О произошедшем рассказал общественник Андрей Андреев на своей странице в соцсети Facebook.

Андрей Андреев рассказал в соцсети об инциденте, который произошёл с его 16-летней дочерью 7 августа. По словам общественника, гаджет буквально воспламенился в руках у девушки.

«Смартфон марки ZTE взорвался в руках у шестнадцатилетнего подростка, когда она просматривала на смартфоне переписку в социальной сети. По словам мамы, телефон неожиданно загорелся прямо в руках у подростка», — уточнил новосибирец.

В итоге школьница получила ожоги пальцев правой руки первой степени.

Происшествие перепугало шестерых братьев и сестёр пострадавшей, младшей из которых меньше двух лет. В квартире стоял едкий запах гари и дыма.

«Сейчас подросток находится дома, но не хочет иметь дела с любыми гаджетами», — подытожил Андрей Андреев.

Напомним, в июле взрыв прогремел на заводе крупной нефтяной компании в ХМАО.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 июля, 15:13 • статья

Искусство по правилам и без

Динамика одного сумасшедшего дня из жизни Карена Мовсесяна. Сиб.фм выяснил, что такое петь громко и дорого, где рождаются талантливые вокалисты и какое послеоперное будущее он себе приготовил.
 9 июля, 17:16 • интервью

Деформация искренностью

Художник Себастьян Ликан — о воплощении детских сказок в жизнь и ценности воспоминаний из детства.
 9 июня, 15:22 • репортаж

Полная свобода

«Если мы, взрослые, не будем их социализировать, сами дети никогда не созреют».
самое популярное
 25 июля, 11:33 • новость

Отец алтайских живодёрок извинился за детей и рассказал об угрозах

Отец несовершеннолетних жительниц Алтайского края, которые на видео жестоко убили котёнка, боится за свою семью из-за постоянных угроз
 30 июля, 14:41 • новость

Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков

Новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях снимок сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет; мнения заинтригованных рыбаков разделились.
 4 августа, 15:00 • новость

Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.
 24 июля, 16:25 • новость

Тысячи россиян требуют наказания для алтайской живодёрки

Свыше 16 тысяч пользователей интернета подписали петицию, чтобы наказать 16-летнюю жительницу Алтайского края за расчленение котёнка.
 4 августа, 15:29 • новость

Американский ребёнок застрял головой в круге от унитаза в Новосибирске

В курьёзную ситуацию попала семья из США, приехавшая в гости в Новосибирск, их ребёнок застрял в круге от унитаза.
 31 июля, 12:10 • новость

Самую дорогую квартиру в Новосибирске продают за 75 миллионов рублей

Эксперты сервиса бесплатных объявлений «Юла» сделали подборку самых дорогих объявлений о продаже квартир в Новосибирске.