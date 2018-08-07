Водитель вылетел из машины на дороге в Новосибирске
7 августа, 11:08
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фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»
Автомобилист не справился с управлением и вылетел из кабины на Большевистской.
Автомобиль Daihatsu Copen попал в ДТП на перекрёстке улиц Большевистской и Днепрогэсовской поздно вечером 6 августа, сообщают в соцсетях.
Машина двигалась в сторону Академгородка. Внезапно она вылетела с дороги.
«Автомобиль перевернулся, а водитель упал рядом на газон», — рассказали в одной из групп соцсети «ВКонтакте».
Водителю понадобилась медицинская помощь.
Напомним, очевидцы спасли новосибирца из горящей машины.