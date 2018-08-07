Водитель вылетел из машины на дороге в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Автомобилист не справился с управлением и вылетел из кабины на Большевистской.

Автомобиль Daihatsu Copen попал в ДТП на перекрёстке улиц Большевистской и Днепрогэсовской поздно вечером 6 августа, сообщают в соцсетях.

Машина двигалась в сторону Академгородка. Внезапно она вылетела с дороги.

«Автомобиль перевернулся, а водитель упал рядом на газон», — рассказали в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

Водителю понадобилась медицинская помощь.

Напомним, очевидцы спасли новосибирца из горящей машины.