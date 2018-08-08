«Это будет вонища»: колыванцы вышли на митинг против строительства индюшатника

Будущее строительство самого крупного индюшатника в Сибири вызвало недовольство жителей Колывани — на митинг вышли более 100 человек.

Протестная акция прошла сегодня, 8 августа, в центре посёлка Колывань, недалеко от которого и запланировано строительство птицекомплекса по производству мяса индейки. Всего в митинге приняли участие порядка сотни человек — их могло быть и больше, но, как утверждают в пресс-службе КПРФНск, администрация района «в приказном порядке» собрала всех работников бюджетных организаций на альтернативное собрание как раз на время митинга.

Члены инициативной группы на митинге высказали свои опасения о возможных экологических проблемах, которые ожидают посёлок в случае реализации проекта. Особое беспокойство колыванцев вызывают шум от кормоперерабатывающего завода, который сопоставим с шумом от взлетающего самолёта, и складирование отходов птицекомплекса.

«Это будет не запах, это будет вонища! Нам, конечно, нужны 350 новых рабочих мест и отчисления в бюджет, но не такой же ценой», — пожаловались пенсионеры, пришедшие на митинг.

Предполагается, что производственная мощность комплекса составит 15 тысяч тонн мяса в год в живом весе, а готовой продукции — 12,2 тысячи.

«Мы же все крестьяне, мы прекрасно представляем, что такое птица, тем более что, как сказал два года назад Владимир Городецкий, это будет самый крупный индюшатник в Сибири. А это значит, что производство будет серьёзное и будут и серьёзные отходы. У нас такая природа, экология, а придёт этот индюшатник и может всё загадить», — высказался экс-глава Скалинского сельсовета Николай Южаков.

На митинге активисты собрали подписи за инициирование расследования законности продажи земли ООО «Инд-Сибирь» (инвестор проекта). Ранее они уже обращались с жалобами в районную прокуратуру, которая выявила некоторые нарушения в сделке продажи земельного участка.

Общественники также планируют провести референдум по вопросу строительства индюшатника после завершения сбора подписей.

Напомним, в конце июля в центре Новосибирска прошёл пятый митинг против пенсионной реформы.