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Беременная женщина скончалась из-за неправильного диагноза в Хакасии

 8 августа, 11:02
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Беременная женщина скончалась из-за неправильного диагноза в Хакасии
фото с сайта pixabay.com

По факту смерти беременной пациентки после визита медиков скорой помощи заведено уголовное дело.

Как сообщает пресс-центр СУ СК по Хакасии, скончавшаяся 30-летняя женщина проживала в Черногорске. 2 августа она пожаловалась на боли в области сердца и онемение руки, после чего её супруг вызвал скорую помощь.

«При обслуживании вызова на дому они поставили женщине диагноз „грудной остеохондроз с корешковым синдромом“ и рекомендовали обратиться к участковому терапевту. При этом госпитализация пациентки не производилась, какого-либо должного обследования или осмотра женщины не проводилось, несмотря на её состояние и опасные синдромы возможного заболевания, вопреки риску прерывания беременности», — уточнили в ведомстве.

В результате медики уехали, оставив пациентку с болями дома. Через час она скончалась. Предварительной причиной её смерти названа острая сердечная недостаточность.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», а также назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в Иркутске 54-летняя пациентка скончалась после неудачной липосакции — её делом занялись следователи.

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